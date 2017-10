Achterhoeks Menweekend in PSC Lichtenvoorde

Op zaterdag is het mogelijk om twee dressuur- en twee vaardigheidsproeven te rijden. De accommodatie van de familie Morssinkhof is zo groot dat twee men-dressuurbanen kunnen worden uitgelegd en er is dan nog voldoende losrijruimte binnen. De proeven van de startpashouders tellen mee voor de selectie van het Indoorkampioenschap van Mendistrict Oost.

De indoormarathon op zondag wordt verreden over twee manches op tijd. Aan het einde van deze dag is er een finale voor alle rubriekswinnaars. Diegene die zijn tijd het meest verbetert wint deze finale. Bovendien wordt er een extra prijs beschikbaar gesteld voor de allersnelste van de dag.

Op beide dagen is deelname mogelijk voor startpashouders, hobbyrijders en hobbyrijders jeugd tot en met 14 jaar. Inschrijving kan tot 1 december.

Startpashouders schrijven in via Mijn KNHS.

De hobbyrijders dressuur en vaardigheid kunnen een KNHS inschijfformulier vinden op de website van menvereniging ‘Onder de Zweppe’ onder het kopje wedstrijden. Hobbyrijders die aan de indoormarathon deel willen nemen kunnen zich aanmelden via e-mail.

