Afscheid Joop Wisseborn Rekenkamer KNHS

Jarenlang heeft hij zich vol passie ingezet als coördinator tussen de wedstrijdorganisaties en de rekenkamer. Daarnaast was hij het contact tussen de rekenkamer en het menforum om de belangen van de rekenkamer in te brengen bij het maken van nieuwe reglementen.

Voor velen was hij als lid van de rekenkamer een bekend gezicht op de wedstrijden, waar hij samen met andere leden voor de uitslagen zorgde. Bij zijn afscheid werd Joop bedankt voor zijn jarenlange inzet en de gezellige tijd.

Naast Joop heeft de rekenkamer dit jaar ook afscheid moeten nemen van Marian Lases en Jaques Pluim. Helaas zijn zij genoodzaakt te stoppen vanwege gezondheidsredenen. Ook zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet.