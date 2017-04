Aftrap competitie om Achterhoek-bokalen op 20 mei in Hengelo

Op 5 juni organiseren de “Hamelandse Menners” de tweede competitiewedstrijd in Geesteren. Menvereniging “Onder de Zweppe” ontvangt de competitierijders op 24 juni in Westendorp. De vierde wedstrijd is op 23 juli in Winterswijk en wordt georganiseerd door Menvereniging “Winterswijk”.

Voor de finale zijn de deelnemers nogmaals te gast bij de “Hamelandse Menners” in Geesteren en wel op 9 september.

Met én zonder startpas

Menners met startpas en hobby/impuls-menners uit het hele land kunnen aan deze competitie meedoen. De wedstrijden vallen geheel onder de wedstrijdreglementen van de KNHS en tellen dan ook als zodanig mee voor puntenregistratie.

Ter stimulering van de mensport zijn voor de hobby/impuls klasse aparte bekers beschikbaar gesteld voor de dressuur en de vaardigheid.

De competities zullen in handicap – alle klassen paarden en pony’s, enkelspan en tweespan – worden verreden.

Hippisch Achterhoek - bokalen

Naast mooie prijzen, beschikbaar gesteld door diverse sponsors, worden dit jaar voor het eerst de Hippisch Achterhoek bokalen uitgereikt. De overall winnaars en de nummers twee en drie van de dressuur én vaardigheid (startpas- en hobbyklasse) winnen naast deze wisselbokaal bovendien een medaille en geldprijs.

Om voor de Achterhoek-bokaal mennen dressuur in aanmerking te komen dienen de combinaties minimaal zes van de tien dressuurproeven te hebben gereden. Voor de vaardigheidsbokaal zijn dat er minimaal drie van de vijf vaardigheidsproeven.

Om in aanmerking te komen voor de Hippisch Achterhoek bokaal tellen zes dressuurproeven en drie vaardigheidsproeven mee.

Deelnemers dienen zich per wedstrijd op te geven bij de desbetreffende organiserende verenigingen. Deelname aan bovengenoemde wedstrijden betekent dat de resultaten vanzelf worden meegenomen in de berekeningen. Aparte opgave voor de competitie is niet nodig.

Klik hier voor informatie over alle wedstrijden