Aken: Dobrovitz in de prijzen

József Dobrovitz met Alexander Bragg (GBR), Samuel Parrot (CHI) en Juan Carlos Garcia (ITA)

Zodra de eventingruiter zijn parcours had afgelegd en de finish passeerde, ging de eerste springruiter van start, gevolgd door de tweede springruiter. Ondertussen stapte de eventer van zijn paard en maakte zich klaar om naar het vierspan te sprinten zodra de tweede springruiter was gefinisht. Dit zorgde ondanks de hevige regenbuien voor spectaculaire momenten in deze laatste rubriek, waarvan het vele publiek met volle teugen genoot.

Het team met Georg von Stein en onder meer eventer Ingrid Klimke bleef als enige foutloos en werd tweede. IJsbrand Chardon was gekoppeld aan de succesvolle Duitse eventingruiter Michael Jung en springruiters Maurice Tebbel en Mathis Schwentker. Het Nederlands/Duitse viertal werd derde in deze extra rubriek. Koos de Ronde vormde een Nederlands/Belgisch team met Michel Hendrix, Karin Donckers en Nicola Philippaerts. Helaas staakte Don Diablo van Michel Hendrix bij de start zodat er voor dit team geen topklassering was weggelegd.

