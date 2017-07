Aken: Hagen en Rutjens in de prijzen

Riny Rutjens en Hennie Hagen startten vandaag goed in de traditiewedstrijd in Aken

Hennie Hagen behaalde de tweede prijs bij de vierspannen, Riny Rutjens werd derde in de presentatie bij de tweespannen.

Morgen komen de traditiemenners opnieuw in actie in Aken tijdens een rit en een vaardigheidsproef. Na deze onderdelen wordt de balans opgemaakt en is de einduitslag bekend.

Klik hier voor het filmpje van vandaag op de Facebook pagina van het CHIO Aken.

Klik hier voor meer informatie over het CHIO Aken.

Riny Rutjens