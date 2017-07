Aken: Oranjemenners bouwen voorsprong uit

IJsbrand Chardon

In het individuele klassement gaat Boyd Exell na zijn vierde plaats in de marathon nog altijd aan kop. IJsbrand Chardon volgt met een gat van 10 punten op de tweede plaats. Edouard Simonet was zijn leermeester voor de tweede keer dit seizoen te snel af. Eerder won Simonet de marathon in Windsor, voor Exell. Vandaag werd de talentvolle menner met het prachtige span Arabo Friezen van Jelle’s Home tweede achter Christoph Sandmann, die een nagenoeg foutloze marathon reed. Simonet bezet de derde plaats in het klassement, maar wordt op de voet gevolgd door Koos de Ronde, Christoph Sandmann en Theo Timmerman.

De knappe prestatie van Simonet zorgde er ook voor, dat België ondanks het uitvallen van Glenn Geerts in de top drie is gebleven. Geerts moest na hindernis acht de strijd staken toen bleek dat één van zijn paarden niet fit was.

De Fransman Anthony Horde vergat in hindernis vijf de startlijn te nemen en zorgde voor het wegstreepresultaat voor het Franse team.

Chester Weber stond na de dressuur op de tweede plaats, maar liep in de marathon tegen diverse fouten aan en is naar de twintigste plaats gezakt.

Bondscoach Harry de Ruyter is heel tevreden over de resultaten van de Nederlandse vierspanrijders: “Zowel IJsbrand als Theo hebben een hele sterke marathon gereden. Normaal gesproken rijdt Koos ook heel sterk, maar hij moest er meer aan werken vandaag. Maar ze hebben alle drie laten zien heel steady te kunnen presteren, zowel in de dressuur als in de marathon.”

