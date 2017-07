Aken: Oranjemenners nemen de leiding

Koos de Ronde

Na de hevige regenbuien met onweer afgelopen nacht was de bodem van de dressuurbaan in het menstadion van Aken behoorlijk zwaar, waardoor de prestaties van een aantal menners wat tegenvielen. Dit gold niet voor Koos de Ronde, die een zeer sterke proef reed. “De punten van de juryleden vielen me wel wat tegen,” vertelt De Ronde. “Ik had een hogere score verwacht.” Dit werd beaamd door bondscoach Harry de Ruyter, die ook de proef van Theo Timmerman graag beter beoordeeld had gezien. Theo eindigde in het klassement net achter IJsbrand, die ondanks een aantal foutjes de vierde plaats behaalde.

Met de drie Oranjemenners in de top vijf gaat Nederland aan kop in het landenklassement, gevolgd door Frankrijk en België.

Op vrijdagmorgen om 10.00 uur staat de Speel uw Spel wedstrijd op het programma in het menstadion, die niet meetelt voor het individuele-en landenklassement.

