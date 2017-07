Aken: Alle paarden goedgekeurd

IJsbrand Chardon

Om 13.00 uur is de loting waarna de startlijst voor de dressuurproeven bekend zijn. Op woensdag 19 juli komen de vierspanrijders vanaf 13.00 uur voor het eerst in actie tijdens een warmloopproef. Op donderdag 20 juli om 10.00 uur wordt het spits afgebeten in de officiële dressuurproef, die meetelt voor het individuele-en landenklassement.

Koos de Ronde ook aan de start op zaterdagavond

Koos de Ronde ontving enkele dagen geleden een last-minute uitnodiging voor de spectaculaire extra rubriek op zaterdagavond in het hoofdstadion. Zes vierspanmenners hebben een extra vierspan meegebracht waarmee zij deelnemen aan de gecombineerde spring,- eventing-, en vierspanproef. Er wordt maar liefst € 30.000 verdeeld over de ruiters en menners, waarbij de deelnemers van het winnende team ieder €2500 verdienen. Naast Koos de Ronde zijn ook Boyd Exell (AUS), Georg von Stein (GER), József Dobrovitz (HUN), IJsbrand Chardon (NED) en Chester Weber (USA) voor dit onderdeel uitgenodigd.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.