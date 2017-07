Aken: Pech voor Johan Dengg

De 15-jarige Guus en de 17-jarige Sigge kampen met gezondheidsproblemen: “Ik had vanmorgen kunnen starten, maar dat was niet fair geweest tegenover mijn paarden,” vertelt een aangeslagen Dengg. “Het is heel erg balen, zeker gezien het komende EK in Gothenburg. Maar ik blijf hier in Aken om mijn Zweedse collega’s aan te moedigen.”