Aken: Speel uw Spel prooi voor Sandmann

Christoph Sandmann

De Amerikaan Chester Weber werd met 1800 punten tweede, voor de Tsjech Jiri Nesvacil jr.. Koos de Ronde was perfect binnen de toegestane tijd in de Joker en was op weg naar een hoge klassering, maar helaas tikte hij de Joker aan waardoor er 200 punten van zijn score werden afgetrokken in plaats van bijgeteld. De Ronde eindigde op de elfde plaats. Theo Timmerman was de beste Nederlander in dit onderdeel, hij mag eind van de middag als achtste naar de prijsuitreiking. IJsbrand Chardon maakte in het eerste deel van het parcours een paar foutjes en speelde vandaag geen rol van betekenis.

Op zaterdagmiddag start de eerste vierspanrijder om 14.30 uur in het hindernistraject, waarin de Duitse level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf voor de ontwerpen van acht imposante hindernissen tekent.

