Aken: Wolkbreuk gooit roet in het eten voor Chardon

IJsbrand Chardon had dikke pech met het weer vandaag

Vanmiddag ging deze inloopproef, die niet meetelt voor het individuele-en landenklassement, onder tropische weersomstandigheden van start. Halverwege de middag begon het echter flink te regenen en werd de wedstrijd nadat Chardon de baan had verlaten zelfs een kwartier stilgelegd.

“Ik had ongelofelijk pech met het weer,” vertelt Chardon. “In de losrijring liep mijn span heel goed, maar door de regen kon ik er niet alles uithalen wat er in zat. Ik had wel een super gevoel en ik ben heel erg tevreden over mijn paarden.”

Dit onderdeel werd gewonnen door regerend Wereldkampioen Boyd Exell. Tijdens het eerste deel van de proef verstapte zijn rechtervoorpaard zich en liep enkele onderdelen onregelmatig, maar dit had blijkbaar geen consequenties voor zijn score.

Chester Weber liet eveneens een zeer goede proef zien en werd met ruim vier punten verschil tweede.

Op donderdag komen de vierspanrijders vanaf 10.00 uur opnieuw in de baan voor de officiële dressuurproef, die meetelt voor zowel het individuele-als het landenklassement.

