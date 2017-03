Anouk de Geijter en Hans Ouwersloot grootverdieners op DK Oost

Menvereniging Het Gouden Span in Putten was gastheer voor dit kampioenschap. Deze schitterende accommodatie met de verlengde rijhal met nieuwe bodem bood de deelnemers alle comfort die nodig was voor een geslaagde dag.

Maar liefst 21 combinaties lieten hun dressuurproef beoordelen door de juryleden Nel Takke en Marion Koornneef; deelnemers die zich hadden geselecteerd door het rijden van minimaal vier selectiewedstrijden in district Oost.

Na de dressuur volgde voor 26 starters een technisch, maar goed te rijden vaardigheidsparcours, ontworpen door parcoursbouwer Leo Nelis. In de barrage werd gestreden om de titels Kampioen en Reserve Kampioen.

Dressuur Kampioenen

Klasse B: Huib Goetheer

Klasse L: kampioen Albert Hooyer, reserve Piet de Ronde

Klasse M: Anouk de Geijter

Klasse Z/ZZ: kampioen Hans Ouwersloot, reserve Rik van Drie

Vaardigheid Kampioenen

Klasse L: kampioen Hendrik Jan Ligtenbarg, reserve Dorien de Geijter

Klasse M: kampioen Anouk de Geijter, reserve Wim te Winkel

Klasse Z/ZZ: kampioen Hans Ouwersloot, reserveAlbert Hooyer

Klasse L/M tweespan: Gert van den Hoek

Klik hier voor de uitslagen