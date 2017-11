Bart Verhagen overleden

Bart was sinds 1990 actief in de mensport en reed tot en met 2011 internationaal tweespan en kwam later terug met zijn enkelspan in de breedtesport.

In 1996 werd hij Nederlands Kampioen tweespan paarden bij de NBVAP met Hasco en Inovo.

De laatste jaren was Bart als rijder, groom, toeschouwer en supporter regelmatig te vinden op de menwedstrijden in zowel binnen-als buitenland.

Wij wensen zijn dierbaren enorm veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Redactie & medewerkers Hoefnet.

Klik hier voor de rouwkaart