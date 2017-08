Beekbergen: Wereldkampioenen winnen dressuur

Boyd Exell met het vierspan van Misdee Wrigley-Miller (archief)

Exell start in Beekbergen met het vierspan van de geblesseerde Amerikaanse Misdee Wrigley-Miller, waarmee hij enkele weken geleden ook de dressuur won in Riesenbeck: “Ik was erg tevreden over de paarden,” vertelt Exell. “Ze bewogen goed en ook het uitstrekken ging naar tevredenheid.”

Het vierspan van Chester Weber vormde een mooi blok en werd door de juryleden met de tweede plaats beloond. De derde plaats werd opgeëist door Glenn Geerts, die een zeer nette proef reed. Het beste Nederlandse resultaat ging naar Mark Weusthof die met een score van 53,45 op de zevende plaats eindigde in het veld met 22 deelnemers. De Italiaan Stefano Castelli trok zich voor aanvang van de dressuur terug uit de wedstrijd vanwege gezondheidsproblemen bij zijn paarden.

De dressuur van de paramenners werd gejureerd door level 2 juryleden Lysbeth Woudstra en Barry Capstick (IRL) en het Amerikaanse nationale jurylid en menner Marcie Quist. Zij plaatsten Francisca den Elzen met Bart Blom unaniem op de eerste plaats. Ingmar Veneman werd tweede, voor Aad van Marwijk, Martje Witvoet en nieuwkomer Marcel van der Laan.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Francisca den Elzen (archieffoto)