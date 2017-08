Beekbergen: alle paarden goedgekeurd

De wedstrijd in Beekbergen is vanmorgen van start gegaan met de tweespan paarden en loopt tot 18.10 uur. Op vrijdagmorgen komen de overige 18 deelnemers in deze 62 rijders tellende rubriek in actie in de dressuurring. Nadat de para equestrian menners morgen de baan hebben verlaten, is het vanaf 13.20 uur de beurt aan de vierspannen.

