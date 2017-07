Beekbergen verwelkomt Para Equestrian menners

Francisca den Elzen

Regerend wereldkampioene Francisca den Elzen komt aan de start en ook de bronzen medaillewinnaar van het laatste WK Aad van Marwijk is van de partij. De winnares van de eerste wedstrijd om de KNHS Para Mentrophy van dit seizoen Martje Witvoet verschijnt eveneens in Beekbergen in de ring.

De paramenners rijden met een enkelspan en nemen net als de overige deelnemers deel aan de dressuur, marathon en vaardigheid.

