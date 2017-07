Beesd: Goud voor Zaayer, Hendriks en De Boer

Enkelspan pony’s

Anne Zaayer stond voor aanvang van de vaardigheid op brons in het NK enkelspan pony’s. Zij liet in dit laatste onderdeel slechts drie strafpunten noteren en voerde hiermee de druk op Arion Vissers en Tamara Pijl. Arion wist haar tweede plaats vast te houden, maar Tamara zag haar kansen op goud in rook opgaan toen er vier balletjes rolden. Het goud ging voor het eerst in haar carrière naar Anne Zaayer. Arion Vissers won zilver en Tamara Pijl kreeg de bronzen medaille overhandigd.

Anne Zaayer (archieffoto)

Tweespan pony’s

Bij de tweespan pony’s liet de leidster in het klassement Rodinde Rutjens drie balletjes noteren waarmee ze naar het zilver zakte. Titelverdediger Cas Hendriks hield het hoofd koel en liet slechts enkele tijdfouten noteren waarmee hij voor de tweede opeenvolgende keer tot Nederlands Kampioen werd uitgeroepen. Woutera van de Kamp en Heidi te Poele wisten als enigen in hun rubriek de lei schoon te houden. Van de Kamp passeerde hiermee Karel van Kekem in het eindklassement en mag het brons mee naar huis nemen.

Cas Hendriks (archieffoto)

Vierspan pony’s

Bij de vierspan pony’s waren de verschillen zeer gering en de spanning was hoog. Jannes Kinds gaf door te veel fouten het goud uit handen waardoor de op zilver staande Jan de Boer de hoogste trede van het podium mocht beklimmen. Edith Chardon reed een prachtige vaardigheid en won dit onderdeel waarmee ze op een knappe tweede plaats eindigde in haar eerste Nederlands Kampioenschap in deze discipline. Marijke Hammink klom met één balletje in de vaardigheid naar het brons in het Nederlands Kampioenschap, waarin ook zij voor het eerst deelnam.

Jan de Boer (archieffoto)

Enkelspan paarden en paramenners

Bij de enkelspan paarden ging de winst naar Jaap van der Horst, die minder strafpunten in de vaardigheid liet noteren dan de leidster tot dan moment Laure Philippot. Piet de Ronde eindigde op de derde plaats.

Francisca den Elzen won de wedstrijd voor paramenners in Beesd en daarmee voor de tweede opeenvolgende keer de KNHS Para Mentrophy. Ingmar Veneman werd tweede, voor Martje Witvoet en Aad van Marwijk.

Klik hier voor alle uitslagen.

Francisca den Elzen (archieffoto)