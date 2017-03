Begeleiding voor beginnende menners bij SWM Bennekom

Er komt veel bij kijken als je net begint met samengestelde wedstrijden rijden. Welke proef moet je rijden, wat zijn de kledingvoorschriften, hoe zit het met het klokken tijdens de marathon, enzovoort. In samenwerking met de KNHS en Mendistrict Oost organiseert SWM Bennekom deze coaching door ervaren menners/instructeurs. Edwin ter Maat, Jaap van der Wind en Hans Timmers starten om dinsdag 16 uur met de eerste uitleg over de te rijden dressuurproef, de vaardigheid en de bijbehorende voorbereidingen.

Tijdens de wedstrijddagen lopen de begeleiders zoveel mogelijk mee, zodat de menners de laatste vragen kunnen stellen. Na afloop krijgen de menners feedback over de gereden onderdelen. Het wegtraject en de bijbehorende snelheden, het klokken, het invullen van de briefjes en de veterinaire controles worden besproken. Uiteraard wordt veel aandacht besteed aan de marathonhindernissen, ook deze worden gezamenlijk verkend, zodat de verschillende opties om de hindernis te rijden kunnen worden doorgenomen.

Deelnemende beginnende menners krijgen van tevoren de proef en de reglementen toegestuurd, evenals de plattegronden van de terreinen en tekeningen van de vaardigheid en de hindernissen.

Maak gebruik van deze gratis service en geef je op voor deze mooie tweedaagse menwedstrijd op het terrein van Kasteel Hoekelum in Bennekom.

