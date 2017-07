Benjamin Aillaud traint Sloveense tweespanrijders

Miha Tavčar, Klemen Turk, Benjamin Aillaud, Mitja Mahorčič

De drie Sloveense menners Miha Tavčar, Mitja Mahorčič en Klemen Turk worden door Aillaud, die onlangs de internationale vierspanwedstrijd in Nebanice op zijn naam schreef, klaargestoomd voor het WK.

Enkele dagen geleden kwam het team bijeen op de stoeterij van Lipica voor een intensieve gezamenlijke trainingsessie. Tijdens de maandelijkse trainingen schenkt Aillaud naast de gebruikelijke dressuur-, marathon-en vaardigheidstraining ook veel aandacht aan de psychologische voorbereiding van zowel de menners als de paarden.

De drie menners rijden allen met in Slovenië gefokte Lipizzanerpaarden, waarmee Aillaud zeer bekend is. Hij was in het verleden succesvol met deze paarden: “Lipizzaners zijn fantastische menpaarden met veel kracht. Tegelijkertijd zijn ze ook intelligent, ze leren snel en ze zijn snel en flexibel. Aan het begin van de training kost het wat tijd om hun vertrouwen te winnen. Zodra je hun vertrouwen hebt gewonnen, worden ze je vriend voor het leven,” vertelt Aillaud.

Tot 2011 was Aillaud trainer van de paarden van het wereldberoemde paardenspektakel Cavalia – Odysseo.

Met Benjamin Aillaud als coach en trainer hopen de Slovenen een sterk team te kunnen vormen met als doel de voorgaande prestaties op WK’s te verbeteren. Miha Tavčar behaalde in 2013 met de 11e plaats het beste individuele resultaat op een WK tweespannen totnutoe. In 2015 behaalde het Sloveense team met Miha Tavčar en Mitja Mahorčič de 11e plaats.

