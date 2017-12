Boedapest: IJsbrand Chardon slaat eerste slag

Het parcours van de Fransman Jacques Tamalet leverde geen spectaculaire sport op en de keuze van de organisatie om Spaanse muziek te draaien om in het thema te blijven van het voorafgaande optreden van de Spaanse Rijschool, droeg ook niet bij aan de sfeer.

Na de eerste manche waarin alleen Bram Chardon foutloos wist te blijven en met een knap gereden rit de eerste tijd neerzette, begonnen de zeven menners met een schone lei aan de tweede manche over hetzelfde parcours. Zowel Koos de Ronde als Jérôme Voutaz zetten een foutloze ronde neer, waarbij Voutaz zijn vierspan Freibergers een snellere eindtijd liet klokken. Voorlaatste starter IJsbrand Chardon snoepte echter net iets meer dan vijf seconden van Voutaz’ tijd en nam ondanks een balletje de leiding in het klassement. Waar Bram met regerend Wereldkampioen tweespannen Martin Hölle als groom in de eerste omloop een vloeiende rit liet zien, ging het hem in de tweede manche wat minder af en moest hij genoegen nemen met de zesde plaats.

Op zondag om 19.30 uur staat de Wereldbekerwedstrijd op het programma waarin de punten verdeeld worden. De beste drie menners rijden de Winning Round, de resultaten van beide manches worden bij elkaar geteld.

