Bordeaux: De Ronde start met tweede plaats

De Ronde kwam als vierde de ring in, waar internationaal parcoursbouwer Jeroen Houterman een mooi parcours had uitgezet. Ondanks een pechballetje reed de menner uit Zwartewaal een vlotte rit, die achteraf goed bleek voor de tweede plaats. Vervolgens snoepte Chardon ruim twee seconden van Koos’ tijd af, maar helaas rolden er twee balletjes. Edouard Simonet zette de eerste foutloze rit van de avond neer. De Belg stuurde zijn vierspan Arabo Friezen vloeiend door het parcours en kon dik tevreden zijn met zijn derde plaats. Laatste starter Boyd Exell was net iets sneller dan Chardon en wist met een foutloze omloop de overwinning binnen te halen.

Wild card rijder Benjamin Aillaud werd vijfde, voor Georg von Stein en tweede wild card menner Sebastien Mourier die in de tweede marathonhindernis de fout in ging, wat hem extra strafseconden opleverde.

Koos de Ronde mag op zondag als voorlaatste van start waardoor hij de druk op Exell kan opvoeren.

Klik hier voor de volledige uitslag.