Bram Chardon wint in Saumur

Bram Chardon

Chardon junior ging al in de dressuur direct goed van start en groeide verder in de wedstrijd. Met overwinningen in de marathon en vaardigheid was er geen twijfel wie de beste was dit weekend. Hij liet verschillende toppers achter zich waaronder de Amerikaan Chester Weber. Voor collega teamlid Koos de Ronde was er pech dit weekend. Twee van zijn paarden kregen koorts en hij moest na de dressuur de strijd staken. Daardoor was Nederland ook uit de strijd in het landenklassement.

“Mijn eerste overwinning in een CAIO wedstrijd”, laat Bram trots weten. “In de dressuur ging het al zoals ik had gehoopt. Het was een degelijke foutloze proef, het kan nog wat spectaculairder, maar voor nu goed. In de marathon ben ik niet te gek van start gegaan. Saumur is echt een hele zware wedstrijd en je weet dat je aan het einde nog iets over moet hebben. Op een gegeven moment kreeg ik een seintje dat ik wat op moest schalen en dat lukte super. Na de marathon had ik een minimale voorsprong op Chester Weber, maar hij kreeg voor mij al strafpunten in de vaardigheid. Daardoor had ik wat speling, maar voor je gevoel wil je natuurlijk gewoon foutloos rijden en dat is gelukt. Echt een super generale voor Aken dit. Samen met mijn vader en Koos de Ronde zit ik daar in het team.” Naast winst in deze prestigieuze wedstrijd levert deze topprestatie ook de nodige bonuspunten op voor het klassement dat gedurende het outdoorseizoen wordt opgemaakt voor de Indoor Wereldbeker.

Stan van Eijk deed het ook meer dan uitstekend door bij de tweespannen de overwinning te grijpen.

Klik hier voor alle uitslagen en foto’s.

Stan van Eijk