Breda: Boyd Exell aan de leiding, Nederlands team op goudkoers

Theo Timmerman

Boyd Exell startte nagenoeg met hetzelfde vierspan als waarmee hij in juli het CAIO Aken won. Alonso was nieuw in het vierspan en pakte het goed op. “De paarden gingen voortreffelijk. Alonso was in goed en ervaren gezelschap bij de andere drie paarden en daarmee leert hij snel,” aldus Exell. Over het verdere verloop van de wedstrijd zegt de Australiër: “Dit gaat een echte wedstrijd over drie dagen worden, er kan nog heel wat veranderen na vandaag. De marathon is erg technisch gebouwd, vooral de waterhindernissen zijn lang en complex.”

Theo Timmerman herhaalde vandaag wat hij tijdens het EK in Gothenburg deed, met een sterke dressuurproef verraste hij opnieuw zijn teamgenoten Koos de Ronde en IJsbrand Chardon. “Ik ben super tevreden,” aldus Timmerman. “Ik heb het span meegebracht waarmee ik tijdens het EK gereden heb. Ze hebben na Gothenburg rust gehad, maar waren goed in vorm. In Gothenburg hadden we pech tijdens de marathon, ik vertrouw erop dat morgen alles volgens plan verloopt.”

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Bron: Outdoor Brabant