Breda: Sterk internationaal deelnemersveld bij vierspannen

De kersverse Europees kampioen IJsbrand Chardon gaat er voor in Breda, dat tevens kwalificatiewedstrijd is voor het indoor wereldbekerseizoen. “Het afgelopen Europees Kampioenschap in Gothenburg was fantastisch! Ik ging natuurlijk met het doel om kampioen te worden en dat is gelukt! Het was een fantastische ervaring midden in de stad met zoveel publiek en media aandacht. Toch verwacht ik dat Breda minstens zo spannend gaat worden. Jeroen Houterman heeft de afgelopen jaren hele uitdagende parcoursen voor ons bedacht. Daar reken ik dit jaar ook weer op. Ook hebben we in Breda de niet-Europeanen in het deelnemersveld en wees eerlijk, Boyd Exell en Chester Weber zijn niet de eerste de besten. En ik verwacht eigenlijk dat de Europeanen die zich tijdens het EK niet in de prijzen reden, in Breda extra hun gram willen halen en alles op alles zetten. Maar ik ga volgende week gewoon mijn eigen wedstrijd rijden! Ik neem hetzelfde vierspan mee als naar Gothenburg, maar misschien wissel ik een van de voorpaarden om de afstand in de dressuur groter te maken.”

Voor de vierspannen staat op vrijdag de dressuur op het programma, op zaterdag de marathon en op zondag de vaardigheid.

Klik hier voor de deelnemerslijst.