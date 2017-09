Britse kampioenen gehuldigd in Cirencester Park

Het weer varieerde van mist tot miezerregen, sterke wind en hevige regenbuien, maar dit mocht de pret niet drukken. De dochter van vierspan ponymenster Sara Howe, Phillipa, zette met haar enkelspan pony de beste prestatie neer in de acht hindernissen tellende marathon en won de titel, op de voet gevolgd door Rosanna Walters-Symons en Robert Buck.

De Deense Louise Kaiholm uit Lockerbie won alle onderdelen in de pony tweespanrubriek en won met een verschil van 35 punten de titel, voor Joseph Adams. Sara Howe had een soortgelijke overwinning bij de vierspan pony’s. Joanna Broadbent van Fenix Carriages werd met afstand tweede.

John Ripley won de dressuur bij de enkelspannen, werd derde in de marathon en wist voor de tweede opeenvolgende keer de titel in de wacht te slepen, voor Frank Campbell.

David Matthews was onbetwiste winnaar bij de tweespan paarden en gaat als Brits kampioen naar het WK tweespannen in Lipica. Mark Carruthers won het zilver. Wilf Bowman-Ripley hield Daniel Naprous op gepaste afstand en won deze acht deelnemers tellende rubriek. Menner van het Jaar Dick Lane moest in hindernis drie opgeven.

Wilf Bowman-Ripley

