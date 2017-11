CAI Dillenburg 2018 gaat niet door

Aan het begin van de zomer werd de sluiting van de staatsstoeterij aangekondigd nadat werd vastgesteld dat het houden van de paarden in Dillenburg niet conform de regels plaatsvond. De gezamenlijke paardensport kwam vervolgens in opstand tegen deze drastische maatregel. Dit resulteerde in het feit, dat in eerste instantie alleen het hengstenstation wordt opgeheven. Voor de overige paarden wordt gezocht naar passende mogelijkheden om de paarden buiten te laten lopen. Aangezien de beschikbare ruimte voor de paddocks erg klein is en ook de ruimte die nodig is voor de internationale menwedstrijd in beslag zal nemen, is er voor een wedstrijd van hoog niveau eenvoudigweg geen plaats meer.

Regerend Wereldkampioen enkelspannen en voormalig manager van de staatsstoeterij in Dillenburg Dieter Lauterbach betreurt deze ontwikkeling: “De dierenbescherming zet al tien jaar druk op de staatsstoeterij om haar rolmodel in de paardenhouderij waar te maken. Men heeft helaas verzuimd om tijdig de nodige maatregelen te nemen.”

Dieter Lauterbach