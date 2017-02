CAI Exloo zoekt assistent hindernisrechters

Vind jij het leuk om deze dag op een marathonhindernis te staan om de hoofd hindernisrechter te assisteren? Je maakt deel uit van het hindernisteam dat de verrichtingen van de deelnemers in de hindernis nauwgezet registreert. Je klokt de tijden van de deelnemer of je maakt een tekening van de route van de deelnemer in die hindernis.

Neem voor meer informatie en om je op te geven voor 8 maart contact op met Ingmar Veneman: hveneman@hotmail.com

Graag tot ziens in Exloo!