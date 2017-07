Schwaiganger: Goed begin voor Marissa Schuiling

Enklspannen

Ingebed in de overweldigende natuur van de Beierse Alpen ligt het prachtige complex van de staatsstoeterij in Schwaiganger. Op donderdag waren de enkelspan pony’s aan de beurt voor hun dressuurproef op de ruime zandpiste. Bij afwisselend regen en zon verschenen er meer dan 30 enkelspannen aan de start. Winnares werd Marlena Brenner uit Duitsland, voor de Oostenrijkse Rebecca Nick en Sandra Schäfer. Marissa Schuiling deed met het oog op de wereldkampioenschappen in Minden goede zaken door een verdienstelijke vijfde plaats neer te zetten. Vandaag in de marathon liep het aanvankelijk niet helemaal vlekkeloos in het sterk heuvelachtige terrein, maar gaandeweg kwamen Marissa en Kyra beter in hun ritme en gaven uiteindelijk slechts vijf punten toe op de winnares van vandaag, de Duitse Katja Helpertz. In het tussenklassement steeg Marissa zelfs naar de derde plaats en heeft morgen zicht op een podiumplek in de afsluitende vaardigheid.

Tweespannen

Bij de tweespannen waren de Duitse top drie van de aflopen jaren aan elkaar gewaagd. Jan Felix Pfeffer won met drie punten voorsprong de dressuur voor WK-organisator Christof Weihe en oud-wereldkampioen Dieter Baackmann. Het span van Dirk Neerincx vormde in de proef jammer genoeg geen eenheid, wat nogal wat punten kostte.

In de marathon vandaag zette Christof Weihe met zijn eerste span meteen de te kloppen score neer, waar uiteindelijk niemand meer aan kwam. Alleen zijn landgenoot Denny Petke kwam nog in de buurt en Weihe werd met zijn tweede span ook nog eens derde. Weihe gaat in het internationale klassement én in het Duits kampioenschap nu ruim aan de leiding, terwijl Pfeffer naar plaats twee zakte en Max Berlage opklom naar de derde plaats.

Vierspannen

Bij het Duits kampioenschap vierspan pony’s gaat de strijd tussen meervoudig kampioen Steffen Brauchle en Dieter Höfs, die in de dressuur exact op dezelfde score uitkwamen. Derde in de dressuur werd Sven Kneifel. In de marathon waren opnieuw Brauchle, die won, en deze keer Sven Kneifel die een paar seconden te kort kwam, aan elkaar gewaagd. Voor de beslissende vaardigheid morgen leidt Brauchle met ruim twee ballen voor Höfs.

Klik hier voor de uitslagen.