Chablis: Pestman en Van de Kamp jr. schitteren in Chablis

De terreinen in Chablis werden de afgelopen dagen flink geteisterd door regenbuien, maar dit had geen invloed op de dressuurring, die zich zeer goed hield. De marathon met de zeven hindernissen was door de vele regen behoorlijk pittig, maar de mooie en vloeiende vaardigheidsproef daarentegen was dankzij de zandbodem goed te rijden.

Rudolf Pestman

In de dressuur moest Rudolf Pestman Marion Vignaud voor laten, maar met zijn vierde plaats in de marathon nam hij de leiding over in het tussenklassement. Het verschil met Vignaud was minimaal, maar nadat er bij haar een balletje in de vaardigheid rolde, kreeg Pestman iets meer lucht. Ook tijdens dit laatste onderdeel lieten Rudolf en Diesel zich van hun beste kant zien. Het duo reed een strak parcours op hoog tempo wat resulteerde in een foutloze rit én de eindoverwinning.

Eline Houterman eindigde op de tiende plaats en was hiermee tweede beste Nederlander. Ans van der Velden werd 14e. Piet de Ronde besloot zich voor de vaardigheid terug te trekken nadat zijn paard Mr. Bojangles niet fit bleek te zijn.

De in Nederland woonachtige Canadese Kelly Houtappels-Bruder reed een sterke wedstrijd en eindigde mede dankzij haar derde plaats in de marathon op de zesde plaats in het eindklassement.

Aart van de Kamp jr.

Pony’s

Aart van de Kamp jr. was de enige Nederlandse deelnemer in de vierspan ponyrubriek, die zeven deelnemers telde. Dankzij zijn glorieuze winst in de marathon waarin hij zijn naaste concurrent Nicolas Clair maar liefst acht punten voor bleef, stond Van de Kamp tweede in het tussenklassement. Het verschil met Clair bedroeg slechts 0,44 strafpunten, maar in de vaardigheid wist Van de Kamp het hoofd koel te houden en trok de overwinning naar zich toe.

Bij de tweespan pony’s was Rodinde Rutjens met de derde plaats de beste Nederlander. Rodinde stond na haar overwinning in de marathon op de tweede plaats, maar zakte een plekje nadat zij in de vaardigheid tijdfouten opliep. Woutera van de Kamp werd vijfde, Karel van Kekem eindigde op de achtste plaats. De Française Karine Poentis won deze rubriek.

