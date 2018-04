Christoph Sandmann voorlopig aan de zijlijn

“Ik word behandeld en ik hoop dat ik er voor Aken en uiterlijk voor de Wereldruiterspelen in Tryon weer sta,” vertelt Sandmann. “Mijn dochter Anna brengt het vierspan uit in Valkenswaard en op een aantal nationale wedstrijden in Duitsland zodat de paarden toch in het wedstrijdritme blijven.”

Christoph Sandmann zit momenteel middenin de voorbereidingen voor de internationale menwedstrijd op zijn eigen terrein in Lähden die van 6 tot en met 10 juni plaats vindt.