CIAT in Eefde op 17 juni

Een CIAT (Concours International d’Attelage de Tradition) is een wedstrijd met authentieke rijtuigen. Dit jaar wordt de wedstrijd voor het eerst verreden onder het internationale reglement.

De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen:

• Een presentatie waarbij de deelnemers door twee juryleden beoordeeld worden op onder andere “algemene indruk” van de aanspanning / paarden, pony’s / tuigen / rijtuig / menner, grooms en passagiers

• Een wegtraject van 17 kilometer op tijd met daarin opgenomen vijf proeven

• Afsluitend een vaardigheidsparcours.

Degene met de minste strafpunten verdeeld over alle drie de onderdelen mag zich winnaar noemen.

De dag begint om 09.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Inschrijven is nog steeds mogelijk!

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Annemiek Looijen