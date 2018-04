Cindy Timmer wint Mennifique Wisseltrofee

Cindy Timmer is voor mening menliefhebber een bekend gezicht in de mensport. Cindy is jarenlang groom geweest bij onder meer de aanspanningen van Wolf en Amely von Buchholtz, familie Backer en familie Beekman. In 1996 richtte zij samen met Rick Velstra Hoefnet op, de meest actuele en toonaangevende mensportwebsite ter wereld met objectief en actueel nieuws voor zowel de wedstrijd- als recreatiemenner. Haar vader Ad Timmer verzorgde jarenlang de video’s voor Hoefnet, samen waren ze dan ook een vertrouwd gezicht op wedstrijden. Cindy heeft een brede kennis over regelgeving in de mensport, waardoor menig menner, organisator en official haar weet te vinden. Cindy is betrokken bij vele nationale en internationale wedstrijden, evenementen, wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden waar zij het wedstrijdsecretariaat verzorgt.

Over Mennifique Wisseltrofee

De Mennifique Wisseltrofee is een bronzen beeld van een prachtige paardentorso, verbeeld met bijzonder gevoel voor detaillering. Als blijvende herinnering ontvangt de winnaar bij de volgende verkiezing een kleine reproductie van de wisseltrofee. De prijs werd in 2014 in het leven geroepen door de organisatie van Paard&Koets. Eerdere winnaars waren Menvereniging Waal & Linge (2016), Tjeerd Velstra (2015) en Jan van den Broek (2014).

Paard&Koets

De 36ste editie van Paard&Koets is op 20, 21 en 22 april 2018 op Equestrian Centre de Peelbergen. Hier is het evenement samengesmolten met Horse Driving Kronenberg tot ’s werelds grootste mensportfeest. Kijk voor meer informatie over het evenement op www.paardenkoets.nl .

Bron: Paard&Koets