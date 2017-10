Succesvolle clinic Anne Marie Turbé

De clinic, een initiatief van de in Nederland woonachtige Canadese succesvolle enkelspanrijdster Kelly Houtappels-Bruder, werd over twee dagen georganiseerd en was opgesplitst in een ochtend- en middagsessie. In iedere sessie reed een viertal menners hun dressuurproef die vanuit de jurypositie werd gefilmd. Tijdens de proef gaf Turbé per onderdeel commentaar en aan het eind kregen de menners advies en aanwijzingen hoe de proef kon worden verbeterd. De menners konden vervolgens de losse onderdelen of de gehele proef opnieuw rijden. Aan het einde van de ochtendsessie kwam iedereen samen in de vergaderzaal om de video’s te bekijken, meer feedback te krijgen, vragen te stellen en over hun proef te discussiëren.

Na afloop van de middagsessie op zaterdag werd de groep getrakteerd op een presentatie van de enkelspanproef 3*B HP1 waar Anne Marie in detail per onderdeel aangaf waar de juryleden op letten en waar de scores op gebaseerd worden.

De lezing op zaterdagavond was druk bezocht door een groep geïnteresseerde en enthousiaste menners. Anne Marie gaf een uitstekende lezing over de theorie achter het jureren van de dressuur. De groep kreeg de unieke kans om niet alleen de details en punten, zowel positief als negatief, te leren kennen waar de juryleden op letten, maar kon ook in discussie gaan over hoe onderdelen en gangen uitgevoerd zouden moeten worden.

Het was enorm verhelderend om toegang tot deze informatie te krijgen van een zeer kundig jurylid en iedereen kon met een schat aan informatie weer huiswaarts keren.

De opzet van de tweede dag van de clinic was gelijk aan de eerste dag en onder iets betere weersomstandigheden werden er aanzienlijk betere proeven gereden. Alle deelnemers aan de clinic deden enorm hun best en werden beloond met goed advies en voldoende huiswerk voor de wintermaanden!