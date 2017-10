Clinic Boyd Exell tijdens Open Dagen

Exell Equestrian is gesitueerd tussen Van den Heuvel in Valkenswaard en Van der Wiel in Hamont-Achel (België) en Boyd’s clinic is uitstekend te combineren met een bezoek aan deze bedrijven waarbij Riant Equestrian Centre met een aantal toppaarden aanwezig is bij Van der Wiel.

De clinic van de viervoudig Wereldkampioen begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Kaartverkoop is bij de ingang en bedraagt € 5,00 per persoon. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend.

De bar op de accommodatie van Exell Equestrian is deze avond eveneens geopend voor een gezellige After Party.

Klik hier voor meer informatie over de Open Dagen.