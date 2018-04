Clinic-deelnemers gezocht op Paard&Koets

Voor de clinic van meninstructeur en longeerspecialist Lammert Haanstra kunnen menners zich opgeven die problemen ondervinden tijdens de mentraining. De clinic start met de probleembeschrijving, waarnaar Lammert iedere deelnemer individueel voorziet van persoonlijke begeleiding om het probleem te verhelpen.

Naast de clinic van Lammert worden er nog dressuurruiters gezocht voor de clinic van de, in de dressuursport bekende, Marlon van Wissen. Marlon’s clinic staat in het teken van harmonie met je paard. Deelnemers aan de clinic krijgen aandacht en advies over hun rijden, zelfreflectie en lichaamscontrole.

www.paardenkoets.nl

Lammert Haanstra