Clinic en lezing Anne Marie Turbé in Liessel

Clinic

De clinic vindt plaats over twee dagen waarbij menners met alle aanspanningen de kans krijgen hun dressuurproef te rijden voor Anne Marie Turbé. De deelnemers kunnen de proef met eigen camera laten opnemen vanuit het juryhuisje waar Turbé de proef van commentaar voorziet. Na afloop van de proef is er tijd om een aantal dingen te bespreken en eventueel een aantal onderdelen opnieuw te rijden. Na de ochtend-en middagsessies krijgen de menners de kans om samen met de jury de video opnamen te bekijken en te bespreken. Zondag krijgen de deelnemers een tweede kans hun proeven te rijden om het geleerde van de dag ervoor in praktijk te brengen. De clinic overdag is alleen toegankelijk voor de deelnemende menners, niet voor publiek.

Lezing

Op zaterdagavond geeft Turbé om 19.30 uur een lezing over haar visie op de mensport en specifiek wat volgens haar belangrijk is in de dressuur. De lezing wordt gegeven in het Engels en is toegankelijk voor alle geïnteresseerde menners, juryleden en menliefhebbers. Tijdens deze leerzame en gezellige avond wordt ook de mogelijkheid geboden om vragen te stellen.

Prijzen

Er wordt voorrang gegeven aan deelnemers die twee dagen willen rijden.

Les 2 dagen, stalling en lezing: €200 (inclusief 2 x lunch)

Les 1 dag: €75 (inclusief lunch)

Lezing: €30

Stalling: €25

Meer informatie en inschrijven: kelly@houtappels.com