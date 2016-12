Contractverlenging voor bondscoaches Aarts en De Ruijter

Harry de Ruijter

Harry de Ruijter is verantwoordelijk bondscoach voor de twee-en vierspan paarden, terwijl Ad Aarts de enkel-, twee-en vierspan pony’s, enkelspan paarden paramenners voor zijn rekening neemt. Beide bondscoaches zijn bovendien als trainers verbonden aan de KNHS Audevard Next Driving Generation, de jonge mentalenten.

Pieter Wiersinga (Vaassen) zal bij de Endurance de functie van Chef d’equipe gaan vervullen. Wiersinga treedt ook op als woordvoerder. De in België gevestigde toptrainer Emile Docquier (Stavelot) is aangesteld als trainer van de kaders. Eerder was Docquier zeer succesvol bondscoach van de Nederlandse enduranceruiters.

Klik hier voor het volledige persbericht over de (nieuwe) bondscoaches van de KNHS.

Ad Aarts