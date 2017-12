Daniel Schneiders rijdt voortaan voor Oostenrijk

Daniel Schneiders won in 2009 individueel goud bij de tweespan pony’s op het WK in Greven-Bocholt. Twee jaar later won hij individueel brons bij de vierspan pony’s op het WK in Lipica. Een jaar later maakte hij de overstap naar de vierspan paarden waarbij hij zeer succesvol was. Zo won hij brons op het Duits Kampioenschap in 2013 en behaalde hij de tweede plaats tijdens de Wereldbekerfinale in Bordeaux in 2014. Schneiders behaalde topklasseringen op grote internationale wedstrijden zoals Fabiansebestyen en Saumur.

Tijdens het EK vierspannen in Gothenburg 2017 ondersteunde Daniel Schneiders de Oostenrijkse vierspanrijder Andreas Ruschitzka.

Tijdens het EK vierspannen in Gothenburg 2017 ondersteunde Daniel Schneiders (links) de Oostenrijkse vierspanrijder Andreas Ruschitzka.