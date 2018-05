DAP 2018: Technologie en welzijn

De Dag van het Aangespannen Paard is een groot mensportevenement voor jong en oud in hartje Nederland. Naast een dressuur- en vaardigheidswedstrijd is er ook een minimarathon. In de hoofdring zijn de concoursrubrieken met tuigpaarden, Hackneys, Friezen en Shetlanders in diverse klassen. Deze worden afgewisseld met diverse demonstraties, waaronder het spectaculaire ‘horseboarding’. Dat is een teamsport, waarbij een boarder achter een paard aan getrokken wordt en het team zo snel mogelijk zonder fouten een parcours moet afleggen.

Educatie

Uiteraard zijn er veel leerzame onderdelen tijdens de DAP. De Universiteits Kliniek Paard verzorgt rondleidingen op de universiteitskliniek van de Faculteit Diergeneeskunde. Kijk je ogen uit en zie hoe het er aan toe gaat in een van Nederlands grootste paardenziekenhuizen. Je mag ook dingen zelf proberen zoals de workshop ‘Haptic horse’ met een computer gestuurde simulator.

Ook voor kids

Het geheel wordt omlijst door een gezellig strodorp. Deze altijd gezellige fair bestaat uit leuke kraampjes waar van alles te zien en te koop is en allerlei demonstraties worden gegeven. Niet alleen oude ambachten worden getoond, ook de modernste snufjes op paardengebied komen aan bod. Tevens zijn er veel stamboeken aanwezig om hun ras te vertegenwoordigen. Kinderen hoeven zich niet te vervelen. In de speciaal voor hen ingerichte kindertuin zijn de altijd populaire ponyritjes, verschillende spelletjes en kunnen ze kennismaken met verschillende dieren in het ‘knuffeldierenziekenhuis’.

De entree is gratis. Meer info en het gedetailleerde programma staat op de website van de DAP.