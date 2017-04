Debutante Martje Witvoet wint eerste wedstrijd KNHS Para Mentrophy

Witvoet maakte na twintig jaar van afwezigheid in de samengestelde wedstrijd mensport haar rentree op dit hoge niveau en genoot met volle teugen in Exloo: “Ik vond het enorm spannend, maar ik ben heel erg trots en blij dat het zo goed liep,” vertelt de menster uit Appelscha. “Dit was ook de eerste wedstrijd voor mijn pony en hij heeft het super gedaan! Hij staat nu anderhalf jaar voor de wagen en werd vorig jaar door mijn dochter uitgebracht in het tweespan. Hij heeft geen enkele marathon ervaring.”

In de dressuur moest Witvoet Ingmar Veneman met de 16-jarige Umpire nog voor laten, maar in de marathon en in de vaardigheid presteerde Witvoet het sterkst.

De volgende wedstrijd om de KNHS Para Mentrophy wordt verreden tijdens de internationale menwedstrijd op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg (Horst aan de Maas) van 20 tot en met 23 april.

