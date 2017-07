Deelnemersveld van wereldklasse in Beekbergen

Eén van de topfavorieten in Beekbergen is de Hongaar Martin Hölle. Deze pupil van organisator Mieke van Tergouw’s begon zijn carrière bij de pony’s waar hij in 2013 de wereldtitel veroverde. Inmiddels is hij overgestapt naar de tweespan paarden en wordt hij intensief begeleid vanuit Riant. Dat werpt vruchten af, want waar Martin komt, wint hij. In Beekbergen, de thuishaven van zijn leermeesteres en zijn zomerse trainingslocatie, zal hij willen winnen. Ook alle Nederlandse tweespantoppers waaronder de kersverse Nederlands kampioen Antonie ter Harmsel en oud-wereldkampioen Harrie Verstappen rijden mee.

Martin Hölle

Wereldbeker en EK

De vierspannen zijn natuurlijk de ‘koningsklasse’ van de wedstrijd. De complete wereldtop is in actie in Beekbergen. Te beginnen met wereldkampioen Boyd Exell en Nederlands kampioen Koos de Ronde. Maar ook de Amerikaanse kampioen Chester Weber heeft de oversteek gemaakt om in Beekbergen mee te rijden. Het gaat voor de vierspannen niet alleen om het winnen van deze wedstrijd. De klassering in Beekbergen telt mee voor het vergaren van punten voor deelname aan de wereldbeker. Daarnaast is Beekbergen voor de Europese vierspanmenners een graadmeter voor het EK dat eind augustus plaatsvindt in het Zweedse Gothenburg. Hét Nederlandse jonge vierspantalent in deze competitie is Bram Chardon. De zoon van mencoryfee en meervoudig kampioen IJsbrand Chardon heeft inmiddels een palmares om ‘u’ tegen te zeggen met onder meer drie wereldtitels bij de vierspan pony’s. Bram pakte op het NK vierspannen zilver en zal zijn uiterste best doen een plek in de bovenste gelederen te behalen.

Bram Chardon