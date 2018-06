Deense WK-deelnemer Peter Christian Jespersen overleden

Jespersen maakte vanaf 1999 zes keer deel uit van het Deense team op de Wereldkampioenschappen voor tweespan paarden. Zijn laatste internationale optreden was tijdens het WK in Lipica in 2017.

Peter Christian Jespersen laat zijn vrouw Marie achter evenals zijn dochters Anne Mette en Helle met hun echtgenoten en drie kleinkinderen.

Peter Christian Jespersen in actie op het WK Lipica 2017