Derde plaats voor Bram Chardon en Nederlands team in Fábiansebestyén

Bram Chardon begon met de vierde plaats in de dressuur, waarin de uiteindelijke winnaar Zoltán Lázár al een voorsprong nam op zijn concurrenten. In de marathon hield Bram met de derde plaats goed aansluiting. Edwin van der Graaf behaalde zijn doel om onder de 60 strafpunten te scoren in de dressuur, maar had een herstelde parcoursfout in vierde hindernis van de marathon, die werd gewonnen door de goed in vorm zijnde Zwitser Jérôme Voutaz. Na de dressuur en de marathon stond Bram op de derde plaats, die hij ondanks twee afgeworpen balletjes in de vaardigheid wist te behouden. Van der Graaf had enkele tijdfouten en eindigde op de negende plaats.

Het Tsjechische team won zilver in de landenwedstrijd, waaraan slechts drie teams deelnamen.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto’s.

Bram Chardon