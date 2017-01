Districtskampioenen gehuldigd op eerste dag Indoor Houten

Naast Bing en Toepoel hebben Nico Avezaath, Jonas Corten, Gert van den Hoek, Bud de Gooyer en Marjolein Waarlé, als enige vrouwelijke deelnemer, zich geplaatst voor de finale die vanavond plaats vindt.

Brian Bing, districtskampioen Mendistrict West

Tandem pony's

In de rubriek tandem pony’s zette Ian van Dasselaar in beide parcoursen de winnende tijd neer. Gerben van de Berkt had onderweg pech en zijn groom moest even afstappen. De vijf strafsecondes die hij hier voor kreeg hebben hem niet weerhouden om zich te plaatsen voor de finale van vanavond.

Enkelspan paarden

De vrijdag eindigde met de rubriek enkelspan paard. Maar liefst 45 deelnemers gingen de strijd met elkaar aan voor de twaalf beschikbare finaleplaatsen. Het tempo lag ontzettend hoog en er was geen ruimte voor stuurfoutjes of afgeworpen ballen.

In de eerste omloop zette Pieter Karelse een razendsnelle tijd neer en hiermee was de finale binnen handbereik. Toch versloeg Elsbeth Broekhuis hem in de tweede omloop door drie secondes sneller te finishen. De andere finalisten zijn Anniek Schuiling, Jaap van der Horst, Bernie Damen, Arno van de Brand, Gerard Schut, Claudia van den Bosch – Jansen, Susanne Damen, Eric Eijpelaer, Angelique Bos en Charissa den Ridder.

Pieter Karelse sleepte ook nog het districtskampioenschap binnen en heeft zich geselecteerd voor de Strijd Der Districten. Gert Vis van Heemst werd reservekampioen en mag ook afreizen naar Ermelo.

Vandaag staan de rubrieken enkelspan pony, tweespan pony en de langspannen op de agenda. De finale begint om 19.30 uur in Zilfia’s Hoeve in Houten.

Klik hier voor de uitslagen en alle informatie over Indoor Houten