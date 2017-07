Districtskampioenen Zuid en afvaardiging Hippiade bekend

Dressuur

De, over drie ringen verdeelde, dressuurrubrieken die ’s morgens verreden werden hadden allemaal met lichte regenval te maken, maar desondanks werden er mooie resultaten behaald. In de middag klaarde het weer op en konden de deelnemers en publiek genieten van de heerlijke zomerzon!

Pony’s

In de wedstrijdklasse B enkelspan pony’s liet Rhine Holzken zien dat een handicap geen enkele belemmering vormt om goede prestaties neer te zetten. Met haar New Forester Mighty zette ze beide proeven op haar naam.

In de gecombineerde klassen L / M / ZZ enkelspan pony’s was het stuivertje wisselen tussen Iris Dries (L) en Adrie van der Loo (ZZ). In ring 3 won Van der Loo voor Dries, in ring 1 was het andersom.

In de gecombineerde klasse B / L / M / Z tweespan pony’s won Anneke Cremers (B) met haar Appaloosa pony’s in ring 3, en Wil Schellekens (Z) in ring 1.

Paarden

De impulsklasse BB werd in beide proeven gewonnen door Rob van Daatselaar.

In de wedstrijdklasse B enkelspan paarden won Chantal van Teefelen overtuigend in ring 2, Nathalie van Kuijk deed dat in ring 3.

De grootste rubriek klasse L enkelspan paarden werd in ring 1 gewonnen door Mari van de Wetering, in ring 3 was het Dominique van der Kruis die de beste prestatie neerzette. Nathalie Postema werd in beide ringen tweede.

Leonne van Gestel kwam, zag en overwon in de klasse M enkelspan paarden. Ze zette beide proeven op haar naam.

Saskia van Heesch, die een dagtaak had door drie paarden in verschillende rubrieken uit te brengen, deed hetzelfde in de gecombineerde klassen Z / ZZ enkelspan paarden. Met Siglavy Linada zette ze in beide ringen de beste Z-proef neer, voor Annelies Thielen.

Er was vandaag geen rubriek tweespan paarden.

Vaardigheid

Pony’s

Joyce De Hoogh zette in de gecombineerde klassen L / ZZ enkelspan pony’s het beste resultaat neer met een foutloze proef, voor Christ van Dongen die ook foutloos reed.

Paarden

De impulsklasse BB vaardigheid werd gewonnen door Mark van Kol.

In de grote klasse L was het Nancy de Wit die zich met één balletje en de snelste tijd winnaar van de rubriek mocht noemen. In de gecombineerde klasse M / Z won Michiel Klep vóór zijn partner Annelies Thielen. Beiden reden er één balletje af, maar Klep zette de snelste tijd neer.

Ook was er nog een deelnemer in de sulkyrubriek klasse L: Peter Coppens reed een foutloos parcours.

Hippiade

De lijst van afgevaardigden naar de Hippiade:

Pony’s dressuur

B/1sp: Rhine Holzken en Bianca Geurts

L/1sp: Iris Dries

ZZ/1sp: Adrie van der Loo

B/2sp: Anneke Cremers

M/2sp: Wil Schellekens

Z/2sp: Petra Kruize

Paarden dressuur

B/1sp: Nathalie van Kuijk en Chantal van Teefelen

L/1sp: Nathalie Postema, Mari van de Wetering en Dominique van der Kruis

M/1sp: Leonne van Gestel en Michiel Klep

Z/1sp: Saskia van Heesch en Annelies Thielen

Pony’s vaardigheid

L/1sp: Joyce De Hoogh, Christ van Dongen en Sylvia Haerkens

L/2sp: Anneke Cremers

ZZ/1sp: Adrie van der Loo en Eva Eigenhuijsen

M/2sp: Mirjam van Turnhout

Z/2sp: Petra Kruize

Paarden vaardigheid

L/1sp: Nancy de Wit, Gerwin van Bakel en Nathalie van Kuijk

M/1sp: Michiel Klep en Annelies Thielen

Z/1sp: Frank van der Doelen

hier voor alle uitslagen

De Districtskampioenen (foto van Facebook)