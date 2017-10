Districtskampioenschap minimarathon Wenum Wiesel

De nieuwe bodem hield zich prima zodat het fraaie, door Bennie Steenblik gebouwde parcours voor de menners goed te rijden was. De menners konden op de lange lijnen accelereren en lieten hun technische kwaliteiten zien in de twee hindernissen. Na twee manches werden de finale deelnemers bekend gemaakt, voor wie een nieuw en opnieuw goed te rijden parcours klaar stond.

Na elke finale rubriek werden onder toeziend oog van het enthousiaste publiek de prijzen uitgereikt. Kees van de Beek was met zijn pony de snelste in het finale parcours en won hiermee de felbegeerde waardecheque te besteden bij Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel.

Kees van de Beek (archieffoto) won de waardebon van Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel

De districtskampioenen minimarathon:

Enkelspan paard kampioen Stefan van der Meijden. Reservekampioen Gerard Schut.

Tweespan paard kampioen Herman Kroon. Reservekampioen Merel Hamstra.

Enkelspan pony kampioen Kees van de Beek. Reservekampioen Edwin ter Maat.

Tweespan pony kampioen Melanie van de Bunt. Reservekampioen Rob Dijkhuis.

Vierspan pony kampioen Marijke Hammink. Reservekampioen Wouter van Veluw.

Klik hier voor de uitslagen.