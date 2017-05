Districtskampioenschap West en SWM in Vrouwenpolder

De samengestelde menwedstrijd wordt verreden in de klasse L, M, Z – KNHS en Z – FEI. Ook is er een jeugd- en hobbyklasse. Het is ook mogelijk om alleen voor de marathon op zondag in te schrijven.

De stichting is volop bezig met de organisatie van het evenement, waarbij de inmiddels traditionele mosselmaaltijd op zaterdag niet ontbreekt evenals een strodorp en kinderspeeltoestellen.

Het wordt een mooie en spectaculaire wedstrijd met zes uitdagende hindernissen. Inschrijven is mogelijk via MijnKnhs of door een mail te sturen.

