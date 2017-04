Districtskampioenschappen Zuid verplaatst naar Geldrop

De Eerste Geldropse Menclub, onder leiding van Ties van Gog en zijn ervaren team, neemt de organisatie van de Districtskampioenschappen Zuid over. Deze vinden nu plaats tijdens de SWM Geldrop in het weekend van 29 en 30 juli op de terreinen in – en om Manege Meulendijks in Geldrop.

De organisatie van het NK tweespannen blijft, zoals eerder gemeld, in handen van het Driving Event Zuid Limburg in Hulsberg.