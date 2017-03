Diversiteit aan paarden en aanspanningen in Rondje Instructie Mennen met Leijten en Hamminga

Het KNHS Rondje Instructie wordt gehouden op 23 maart 2017 in de Amaliahal van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.Instructeurs die de avond bijwonen kunnen 40 theoriepunten verdienen. De entree is € 15,- per persoon. De kaarten kunnen besteld worden via internet . Vragen kun je mailen naar: accommodaties@knhs.nl