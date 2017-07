Goud voor Dieter Lauterbach en Dirigent op Duits kampioenschap

Dieter Lauterbach (archief)

De 52-jarige menner won geen van de drie wedstrijdonderdelen, maar had aan het einde 2,1 punten voorsprong op Marlen Fallak en 3,23 punten op Anika Geiger.

“Het was een krappe overwinning,” vertelt bondscoach Wolfgang Lohrer. “Na de dressuur en de marathon lag de top dicht bij elkaar, wat bij een aantal voor flink wat spanning zorgde in de vaardigheid.”

Helaas werd Rastede afgelopen weekend geteisterd door enorm slecht weer. De organisatie deed er alles aan om het terrein in goede staat te houden, maar de marathon was erg zwaar. Jens Chladek had hier met zijn merrie Cheyenn het minste last van. Dit duo zette in vier van de zeven hindernissen de snelste tijden neer en won de marathon overtuigend voor Philipp Faißt met Ann in Time G.W. en Dieter Lauterbach.

Klik hier voor de uitslagen.